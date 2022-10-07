Мир 07 октября 2022, 00:29 Поделиться Telegram

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Viber Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти глубоко унизило Байдена — СМИ The Telegraph назвал унижением для Байдена решение ОПЕК+ сократить добычу нефти РИА «Новости»

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Американский лидер чувствует себя глубоко униженным из-за решения стран ОПЕК+ и России сократить добычу нефти. Такое мнение высказал обозреватель британского издания The Telegraph Бен Марлоу.

«Соглашение о сокращении добычи на два миллиона баррелей в день <…> — это глубокое унижение для Байдена, который в начале года прилетал в Джидду, чтобы лично попросить наследного принца Мухаммеда бен Салмана сделать обратное», — прокомментировал ситуацию журналист.

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По его мнению, пока сложно предсказать ответные меры Вашингтона. Но уже понятно, что страны ОПЕК+ противопоставили себя Западу. До этого экс-посол США в России Майкл Макфол счел решение государств-экспортеров нефти недружественным по отношению к Америке.

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Сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки сильно ударит по энергетическому рынку. Эксперты полагают, что США придется снова воспользоваться своими стратегическими запасами нефти, которые уже порядком истощились. Ранее обозреватель Fox News Жанин Пирро заявила, что из-за новой политики ОПЕК+ Байден глупо выглядит в глазах общественности.

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