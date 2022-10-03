Нобелевскую премию в области физиологии и медицины 2022 года присудили шведскому биологу Сванте Пэбу | 360°

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Нобелевскую премию в области физиологии и медицины 2022 года присудили шведскому биологу Сванте Пэбу

Нобелевскую премию по медицине в 2022 году присудили за исследование эволюции человека

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Нобелевскую премию в области физиологии и медицины 2022 года присудили шведскому биологу Сванте Пэбу. Об этом сообщили на официальном сайте премии.

Ученого наградили «за его открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека», говорится в мотивировочной части решения комитета.

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Сванте Паабо впервые секвенировал геном неандертальца, а также обнаружил новый вид вымерших людей — денисовского человека. Оба представителя рода Homo принадлежат к трибе гоминини — группе человекообразных приматов, куда также входит человек, шимпанзе и их вымершие предки.

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Исследования ученого стали основой для нового научного направления — палеогеномики, в которой анализируются образцы ДНК древних Homo, а затем они сравниваются с геномами живущих ныне людей.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Американский ученый Джулиус уже является лауреатом многих престижных премий, он получил известность благодаря исследованиям ощущений боли и тепла. Второй лауреат — еще один американский ученый, биолог и нейробиолог, который имеет армянские корни. Патапутян трудится в Научно-исследовательском институте Скриппса, где занимается исследованиями в сфере биомедицины и руководит лабораторией.

Швеция

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Нобелевские премии

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