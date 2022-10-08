Хуснуллин рассказал о планах по восстановлению Крымского моста | 360°

Транспорт 08 октября 2022, 19:54 Поделиться Telegram

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Viber Хуснуллин рассказал о планах по восстановлению Крымского моста Хуснуллин: для восстановления Крымского моста найдены рабочие и заказаны материалы РИА «Новости»

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Объемы работ по ремонту Крымского моста после аварии определены. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Его слова процитировал ТАСС.

«Определились с объемами ремонта и восстановления второй полосы. Могу сказать, что мы уже заказали металл, собрали строителей, проектировщиков», — сказал он.

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Также Хуснуллин сообщил, что в течение первых суток появится примерная информация по срокам ремонта второго пострадавшего пролета.

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По его словам, перейти на двухполосное движение автотранспорта по магистрали через Керченский пролив планируется уже завтра, 9 октября. В данный момент машины передвигаются по реверсному варианту с использованием одной полосы. По словам Хуснуллина, подготовить вторую часть дороги планируют за предстоящую ночь.

Вице-премьер сказал, что двойное увеличение пропускной способности реверсивного движения по Крымскому мосту — с 50 до 100 автомобилей — также запланировано на ближайшее время.

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