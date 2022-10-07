Орбан призвал страны ЕС пересмотреть ошибочную санкционную политику | 360°

Мир 07 октября 2022, 05:15 Поделиться Telegram

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Viber Орбан призвал страны ЕС пересмотреть ошибочную санкционную политику Премьер Венгрии Орбан призвал страны ЕС изменить ошибочную санкционную политику Брюсселя YouTube

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Страны Евросоюза должны пересмотреть ошибочную санкционную политику, навязанную Брюсселем, так как Европа медленно «истекает кровью». Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальных сетях, его слова привело РИА «Новости».

«Санкции не оправдали возложенных на них надежд… Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Понятно, что ошибочную санкционную политику Брюсселя надо менять!» — написал Орбан.

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В ходе неформального саммита ЕС венгерский премьер отметил, что на встрече основная тема — будут ли газ и электричество в Европе. Орбан напомнил, что Венгрия отвоевала себе некоторые преференции в поставке российских энергоресурсов, но санкции подняли цены на энергоносители «до небес». Премьер-министр заявил, что эта ситуация затрагивает и Венгрию, «цены практически невозможно оплатить».

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Венгрии в результате упорных переговоров удалось добиться, чтобы новые антироссийские санкции не касались атомной энергетики. Рестрикции не распространяются и на строительство новых энергоблоков АЭС «Пакш».

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