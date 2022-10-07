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Нобелевская премия мира себя дискредитировала — СПЧ

Глава СПЧ Фадеев: Нобелевская премия мира себя дискредитировала и перестала быть значимой

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Решив присудить награду украинскому центру, белорусскому правозащитнику и центру «Мемориал»* Нобелевская премия мира себя дискредитировала. Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил ТАСС, что она утратила свое значение.

«Нобелевская премия мира перестала быть, во-первых, сколько-нибудь значимой премией, во-вторых, перестала быть премией мира, окончательно дискредитировала себя сегодняшним решением», — сказал он.

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Валерий Фадеев напомнил, что в прошлом премию присуждали Мартину Лютеру Кингу, Матери Терезе, Международному комитету Красного Креста и другим «вполне серьезным людям».

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В этом году комитет отметил адвоката и активиста Алеся Беляцкого из Белоруссии, Центр гражданских свобод с Украины и центр «Мемориал»* из России. Такое решение объяснили тем, что они представляли в своих странах гражданское общество.

Первого глава СПЧ обвинил в посягательстве на белорусскую государственность, второй — в игнорировании преступлений киевского режима на Донбассе. Центру «Мемориал»* он посоветовал отказаться от премии.

* Российский правозащитный центр «Мемориал» признали иностранным агентом и закрыли по решению суда.

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