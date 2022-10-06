Патриарх призвал помолиться за здоровье Путина в день его юбилея | 360°

Общество 06 октября 2022, 23:21 Поделиться Telegram

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Viber Патриарх призвал помолиться за здоровье Путина в день его юбилея Патриарх Кирилл накануне юбилея президента Путина призвал всех молиться о его здоровье РИА «Новости»

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Накануне дня рождения Владимира Путина Московский патриархат призвал всех помолиться о здоровье президента. Об этом сообщили на официальном сайте РПЦ.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл разослал соответствующее письмо епархиальным архиереям.

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«7 октября с. г. президенту России Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет со дня рождения. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии главы Государства Российского», — говорилось в письме.

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8 октября, в день праздника Сергия Радонежского, «благословившего много веков назад русское воинство на борьбу с противником, желавшим расчленения Земли Русской и поощрявшего междоусобицу в ее народе», патриарх благословил вознести на литургии особое прошение также о здравии Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что патриарха Кирилла отправили на карантин. Он заболел ковидом «с выраженными симптомами».

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