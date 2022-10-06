ЕС распространил антироссийские санкции на Запорожскую и Херсонскую области | 360°

Мир 06 октября 2022, 13:00 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber ЕС распространил антироссийские санкции на Запорожскую и Херсонскую области Совет ЕС: санкции против России распространятся на Запорожскую и Херсонскую области unsplash

Читать 360tv в

Санкции Евросоюза против России распространят на Херсонскую и Запорожскую области. Информация об этом появилась на сайте Совета ЕС.

«С сегодняшнего дня географический охват ограничений, введенных 23 февраля, включая запрет на ввоз товаров из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей, будет распространен также на <…> территории Запорожской и Херсонской областей», — говорится в сообщении.

Реклама

Соответствующие правовые акты вскоре официально опубликуют.

Реклама

В отношении России решили ввести новый пакет санкций после присоединения к ней ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов. Пакет включает в себя «ряд резких мер, направленных на усиление давления на российское правительство и экономику и ослабление военного потенциала России», уточнил Совет ЕС. В частности, ограничения наложат на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель добавил, что ЕС будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

0 0 0 0 0 0