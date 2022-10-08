Вандалов с Украины обвинили в повреждении полотна Крымского моста | 360°

Происшествия 08 октября 2022, 09:31 Поделиться Telegram

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Viber Вандалов с Украины обвинили в повреждении полотна Крымского моста Глава парламента Крыма Константинов: Крымский мост повредили украинские вандалы vk.com

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Дорожное полотно Крымского моста повредили «украинские вандалы». Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

«В этом — вся суть киевского режима и украинского государства. Смерть и разрушения — это единственное, что у них получается», — написал Константинов.

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Он отметил, что киевский режим за 23 года «своего хозяйствования» ничего не построил в Крыму.

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Константинов пообещал, что в причинах произошедшего разберутся, а повреждения оперативно исправят, ведь они не несут тяжелый характер.

«А тем, кто сейчас отправляется на фронты СВО, наглядно показано, с кем и за что мы воюем. <…> Спокойная жизнь для нас возможна только после полного разгрома киевских наркоманов и авантюристов», — констатировал глава парламента.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о возгорании цистерны на Крымском мосту. Движение по нему остановили. Для водителей организовали пункты обогрева и стоянку с водой и туалетами. В Сети появились фейковые видео якобы с моментом взрыва, но власти призвали верить только официальным источникам. Национальный антитеррористический комитет подтвердил, что на мосту имел место подрыв грузового автомобиля. Семь топливных цистерн железнодорожного состава загорелись, два автомобильных пролета частично обрушились.

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