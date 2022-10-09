Песков обвинил США в попытках манипуляции своими запасами нефти | 360°

Все новости

Власть

09 октября 2022, 15:34

Путин проведет совещание с Совбезом 10 октября — Песков

Власть

09 октября 2022, 15:26

Путин заявил, что Россия готова помогать беднейшим государствам

Реклама

Спецоперация

09 октября 2022, 15:25

Наступление ВСУ захлебнулось на Херсонском направлении

Транспорт

09 октября 2022, 15:23

Проезд по Крымскому мосту открыли только для легковых автомобилей

Эксклюзив

09 октября 2022, 15:17

Красные линии нарушили при распаде СССР. России нужно было возвращать исконно русские территории

Важное

09 октября 2022, 14:49

ВКС России поразили позиции наемников ВСУ на острове Хортица

Важное

09 октября 2022, 14:47

ВСУ потеряли более 200 солдат на Николаево-Криворожском направлении за сутки

Важное

09 октября 2022, 14:47

ВС России уничтожили склад с более чем 200 ракетами для HIMARS и «Ураганов» в Николаевской области

Транспорт

09 октября 2022, 14:45

«Гранд сервис экспресс» сообщил об отправке всех рейсов, задержанных из-за ЧП на Крымском мосту

Мир

09 октября 2022, 14:36

Песков обвинил США в попытках манипуляции своими запасами нефти

Представитель Кремля Песков: позиция стран ОПЕК+ сбалансирует устроенный США беспредел

Читать 360tv в

Попытки американских властей манипулировать своими запасами нефти не приведут ни к чему хорошему, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В эфире телеканала «Россия 1» в рамках программы «Москва. Кремль. Путин» он рассказал, что страны ОПЕК+ заняли ответственную позицию, способную сбалансировать устроенный США беспредел.

По словам Дмитрия Пескова, власти США готовы продавливать свои решения даже ценой дестабилизации мирового энергетического рынка. Россия и страны ОПЕК+ противостоят этой политике, добавил он.

Реклама

«Это хоть как-то балансирует беспредел, который устраивают американцы», — подчеркнул представитель Кремля.

Реклама

Ранее страны — участницы ОПЕК+ решили сократить добычу нефти. В американских СМИ этот шаг назвали «ударом в спину» президенту США Джо Байдену. Глава государства заявил, что разочарован таким развитием событий.

После этого цены на бензин в Штатах подскочили. Жители страны призвали Байдена увеличить добычу нефти в США. По мнению американцев, в разгоревшемся энергетическом кризисе виновата администрация президента.

США

Дмитрий Песков

Нефть

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама