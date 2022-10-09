Песков обвинил США в попытках манипуляции своими запасами нефти | 360°

Мир 09 октября 2022, 14:36 Поделиться Telegram

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Viber Песков обвинил США в попытках манипуляции своими запасами нефти Представитель Кремля Песков: позиция стран ОПЕК+ сбалансирует устроенный США беспредел РИА «Новости»

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Попытки американских властей манипулировать своими запасами нефти не приведут ни к чему хорошему, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В эфире телеканала «Россия 1» в рамках программы «Москва. Кремль. Путин» он рассказал, что страны ОПЕК+ заняли ответственную позицию, способную сбалансировать устроенный США беспредел.

По словам Дмитрия Пескова, власти США готовы продавливать свои решения даже ценой дестабилизации мирового энергетического рынка. Россия и страны ОПЕК+ противостоят этой политике, добавил он.

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«Это хоть как-то балансирует беспредел, который устраивают американцы», — подчеркнул представитель Кремля.

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Ранее страны — участницы ОПЕК+ решили сократить добычу нефти. В американских СМИ этот шаг назвали «ударом в спину» президенту США Джо Байдену. Глава государства заявил, что разочарован таким развитием событий.

После этого цены на бензин в Штатах подскочили. Жители страны призвали Байдена увеличить добычу нефти в США. По мнению американцев, в разгоревшемся энергетическом кризисе виновата администрация президента.

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