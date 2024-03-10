Общество 10 марта 2024, 23:17 Встреча Путина с аграриями, обращение Байдена, антироссийский альянс. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 4 по 10 марта 2024 года в фотогалерее «360» РИА «Новости»

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Россия вошла в четверку мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции, рассказал президент Владимир Путин на встрече с аграриями в Ставрополе. Американский лидер Джо Байден выступил с обращением «О положении союза». Его послание назвали «большой ложью». Франция приступила к созданию альянса стран, готовых отправить своих военнослужащих на Украину. Идею назвали «цирком». Об этих и других событиях в России и мире — в фотогалерее «360».

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«Солнечный дар»: Путин провел встречу с аграриями в Ставропольском крае

Российский лидер Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Ставрополь 5 марта. Глава государства посетил тепличный комплекс «Солнечный дар», где пообщался с работниками предприятия во время обеда.

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Участников встречи угощали супом, пюре с котлетой, компотом и овощной нарезкой. Путин признался, что одинаково любит и помидоры, и огурцы.

«Смотря что закусываю», — пошутил президент.

Сотрудники комплекса показали российскому лидеру прототип роботизированного комбайна, собирающего томаты. Искусственный интеллект также может определять зрелость плодов. Появление промышленных комбайнов ожидается через полтора года.

Президент посетил цех упаковки и распределительно-сортировочный отдел. О работе предприятия Путину рассказал председатель совета директоров Александр Рудаков.

На встрече с сотрудниками «Солнечного дара» Путин отметил, что зависимости России в сфере агропромышленного комплекса фактически не существует. Отечественные продукты питания обладают высоким качеством, благодаря чему расширяется их экспорт. Страна перестала зависеть от зарубежных поставок.

Мы стали четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, по пшенице — первой страной в мире. Выручка составила <…> 43,5 миллиарда долларов при реализации продукции на внешнем рынке. Владимир Путин Президент России

Глава государства поддержал идею создания аграрных классов в российских школах. Он также пообещал обратить внимание ведомств на проблемы аграриев по перевозке зерна в поездах.

В Ставропольском крае президент успел пообщаться и с местными жителями. Две женщины не только пожелали главе государства здоровья, но и расцеловали его. Кто-то из толпы передал Путину файл с бумагами от участника специальной операции. Российский лидер пообещал позже ознакомиться с содержимым.

РИА «Новости»

«Большая ложь»: Байден выступил с ежегодным посланием

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с ежегодным обращением «О положении союза». Послание американского лидера претендует на рекорд по количеству ляпов и оговорок. Чуть больше часа Байден говорил об экономике, медицине, рынке труда и ситуации на Украине и в секторе Газа.

Глава государства подчеркнул, что США не отступят и не станут прогибаться по украинскому вопросу. Американская сторона продолжит направлять помощь ВСУ. Байден обратился к Путину и заявил, что США не откажутся от поддержки Украины, несмотря на возникшие трудности.

«Я говорю это конгрессу: мы должны противостоять Путину. Пришлите мне двухпартийный законопроект о национальной безопасности», — сказал Байден.

Американский лидер по ошибке посоветовал гражданам США посетить Москву для покупки дешевых лекарств. Байден извинился за конфуз, но признал, что в столице России препараты наверняка стоят дешевле, чем в США.

Выступление президента вызвало неоднозначную реакцию. Журналист Такер Карлсон заявил, что послание Байдена было мрачным и антиамериканским. Репортер назвал главу страны дряхлым стариком, который занимается злобной демагогией.

Экс-директор иммиграционной и таможенной службы Роберт Витьелло сравнил послание Байдена с «большой ложью». Президент говорил о суверенитете Украины, а не о собственном государстве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила выступление Байдена фразой «мезозойский постмодерн». Американский лидер сказал, что сложил бы полномочия прямо сейчас, если бы был достаточно умен, наряду с этим отметив, что не покинет пост президента. Захарова обратила на это внимание и подчеркнула, что Байден признался в нехватке ума.

Экс-глава США Дональд Трамп назвал выступление действующего президента позором для страны. Он отметил, что в выступлении Байдена присутствовал гнев и отсутствовало сострадание. Психиатр Кэрол Либерман допустила, что во время обращения президент мог быть под стимуляторами.

«Цирк»: Франция решила создать антироссийский альянс

Франция приступила к созданию альянса стран, готовых отправить своих военнослужащих на Украину. Это решение усугубит противостояние государства с Германией.

С идеей об отправке солдат на Украину выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в свою очередь заявил, что некоторые страны Североатлантического альянса уже выслали своих бойцов.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что Макрону и Сикорскому следует обсудить, к каким последствиям может привести ввод войск НАТО на Украину. Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто подчеркнул, что Франция и Польша не могут говорить об отправке военных от лица всего альянса.

Реализация этой инициативы приведет к ядерной эскалации, считает бывший французский премьер-министр Доминик де Вильпен. Размещение сухопутных войск НАТО представляет риск, неприемлемый для держав, несущих за это ответственность.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал Макрона «безумной марионеткой альянса» и призвал свергнуть его с поста президента. Политик также заявил о необходимости остановить «этот цирк» и «идиотскую, дорогостоящую, опасную» помощь Украине.

Заявление Сикорского о присутствии военных НАТО на Украине стало свидетельством невозможности скрывать очевидное, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Россия победила»: Нуланд сообщила об отставке

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд покинет свою должность в ближайшие недели. Причиной ухода стало расхождение взглядов Нуланд с политикой Белого дома, отметил американский военный аналитик Скотт Риттер. По его словам, политик оказалась в непростой ситуации.

Немецко-финский предприниматель, экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком счел отставку замгоссекретаря США знаком скорого завершения украинского конфликта. Россия победила, а Запад проиграл, заявил эксперт. Нуланд запомнят как организатора государственного переворота на Украине, добавил он.

Грядущая смена кадров говорит о смене курса США по отношению к украинскому вопросу, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Отставка замгенсекретаря Виктории Нуланд — это закономерный шаг. В преддверии выборов члены администрации президента Джо Байдена начали покидать посты, подчеркнул политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, ситуация для главы государства разворачивается не лучшим образом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что причиной ухода Виктории Нуланд с поста заместителя госсекретаря США стала провальная антироссийская политика Белого дома. Она камнем тянет демократов на дно, подчеркнула дипломат.

Цветы и приятные сюрпризы: в России отметили 8 Марта

Одним из главных событий недели стало празднование Международного женского дня. По традиции одним из первых россиянок поздравил президент Путин. Глава государства пожелал представительницам прекрасного пола счастья и успехов во всех начинаниях.

В праздник 8 Марта российский лидер подписал указ о помиловании 52 женщин. Амнистия связана с тем, что тему обсуждали с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что 8 Марта украшают женские улыбки. Глава города поблагодарил россиянок за яркие достижения, душевную щедрость и красоту, за тепло и уют в Москве.

С поздравительной речью к женщинам обратились космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб. Они выступили прямо с орбиты.

Певец Стас Михайлов 8 Марта устроил бесплатный концерт в московском метро на станции «Курская». Толпа снимала выступление на камеры телефонов, представительницы прекрасного пола подпевали. Артист исполнил хиты «Все для тебя», «Только ты» и «Без тебя».

Жительниц Подмосковья с праздником поздравили сотрудники Госавтоинспекции. Они вручали автомобилисткам букеты. «Цветочный патруль» прошел по всей Московской области. Волонтеры из «Молодой гвардии» организовали праздничный флешмоб в одном из парков Лобни.