05 марта 2024, 20:37
Путину на Ставрополье передали из толпы файл с бумагами от участника СВО
В Ставропольском крае президенту Владимиру Путину из толпы передали файл с бумагами от участника специальной операции. Об этом сообщили «Известия».
В перерыве между рабочими встречами российский лидер поприветствовал жителей региона. Россияне окружили президента и пожелали ему долгих лет жизни.
Реклама
Один человек из толпы передал Путину файл с бумагами от участника СВО. Глава государства пообещал позже ознакомиться с содержимым.
Во время встречи с жителями Ставропольского края две женщины расцеловали президента. Сам Путин отметил, что в регионе установилась хорошая погода.
Глава государства посетил тепличный комплекс «Солнечный дар» и пообщался с его работниками. На обеде участников мероприятия угостили супом, пюре с котлетой, компотом и нарезкой из помидоров и огурцов. Путин отметил, что из этих овощей он любит и то, и другое.
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама