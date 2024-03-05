Общество 05 марта 2024, 20:37 Путину на Ставрополье передали из толпы файл с бумагами от участника СВО Pxhere

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В Ставропольском крае президенту Владимиру Путину из толпы передали файл с бумагами от участника специальной операции. Об этом сообщили «Известия».

В перерыве между рабочими встречами российский лидер поприветствовал жителей региона. Россияне окружили президента и пожелали ему долгих лет жизни.

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Один человек из толпы передал Путину файл с бумагами от участника СВО. Глава государства пообещал позже ознакомиться с содержимым.

Во время встречи с жителями Ставропольского края две женщины расцеловали президента. Сам Путин отметил, что в регионе установилась хорошая погода.

Глава государства посетил тепличный комплекс «Солнечный дар» и пообщался с его работниками. На обеде участников мероприятия угостили супом, пюре с котлетой, компотом и нарезкой из помидоров и огурцов. Путин отметил, что из этих овощей он любит и то, и другое.