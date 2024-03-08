Мир 08 марта 2024, 08:06 Байден похвастался американской экономикой Байден назвал состояние американской экономики объектом зависти всего мира Freepik

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Американская экономика находится в стабильном состоянии и является предметом зависти для других стран мира. Об этом заявил президент США Джо Байден во время послания к конгрессу, его выступление транслировала пресс-служба Белого дома.

Он рассказал, что при его вступлении в должность президента экономика государства «была на грани». Американский лидер рассказал, что всего за три года руководство страны смогло создать рекордное число рабочих мест — 15 миллионов.

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«Я унаследовал экономику, которая была на грани. Теперь наша экономика является предметом зависти всего мира», — отметил Байден.

Ранее американский экс-президент Дональд Трамп высказал мнение, что Белый дом своей политикой ослабил и унизил государство на мировой арене. Он подчеркнул, что экономику США «крушит инфляционный кошмар Байдена». Серьезными проблемами для страны стали также наплыв мигрантов из-за плохо охраняемых границ и атака на традиционные ценности, заключил республиканец.