Мир 08 марта 2024, 08:30 Байден случайно пригласил американцев в Москву Президент США Байден восхитился ценами на лекарства в России Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Американский президент Джо Байден по ошибке посоветовал гражданам США посетить Москву для покупки дешевых лекарств. Президент оговорился во время обращения «О состояние союза», трансляцию выступления провела пресс-служба Белого дома.

Байден рассказал, что пытается решить вопрос с доступностью лекарств в США и принимает необходимые меры для снижения цен на базовые препараты. Он подчеркнул, что его политические оппоненты стремятся отменить эти социальные программы. В ходе речи он напомнил, что в Канаде, Германии, России и других странах лекарства стоят дешевле.

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«Если кто-нибудь из вас сядет со мной на борт президентского самолета и полетит в Торонто, Берлин, Москву… Извините, хотя даже в Москве, вероятно [лекарства дешевле]», — отметил президент.

Байден пообещал американцам, что сможет достать в других странах препараты, цена которых будет отличаться на 40% от той, по которой лекарства продаются в США.

Ранее экс-лидер США Дональд Трамп обрушился с критикой на главу государства из-за его выступления в конгрессе. По мнению республиканца, речь Байдена оказалась худшей из когда-либо произнесенных.