Мир 08 марта 2024, 08:18 «Позор для нашей страны». Трамп раскритиковал обращение Байдена к конгрессу Трамп назвал обращение президента Байдена к конгрессу позором для США Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Бывший американский президент Дональд Трамп назвал позорным выступление нынешнего лидера страны Джо Байдена перед конгрессом. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Это был позор для нашей страны», — заявил Трамп.

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В выступлении Байдена, по его словам, присутствовал гнев и отсутствовало сострадание. Речь преемника о положении союза американский политик назвал худшей из когда-либо произнесенных.

Трамп сильно критиковал Байдена. При этом фамилии оппонента он не произносил, а лишь говорил: «предшественник».

Байден в послании конгрессу обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что американское руководство будет оказывать поддержку Украине, несмотря на возникшие трудности. Также он похвастал американской экономикой, которой якобы завидует весь мир.