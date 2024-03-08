08 марта 2024, 08:18
«Позор для нашей страны». Трамп раскритиковал обращение Байдена к конгрессу
Трамп назвал обращение президента Байдена к конгрессу позором для США
Бывший американский президент Дональд Трамп назвал позорным выступление нынешнего лидера страны Джо Байдена перед конгрессом. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Это был позор для нашей страны», — заявил Трамп.
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В выступлении Байдена, по его словам, присутствовал гнев и отсутствовало сострадание. Речь преемника о положении союза американский политик назвал худшей из когда-либо произнесенных.
Трамп сильно критиковал Байдена. При этом фамилии оппонента он не произносил, а лишь говорил: «предшественник».
Байден в послании конгрессу обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что американское руководство будет оказывать поддержку Украине, несмотря на возникшие трудности. Также он похвастал американской экономикой, которой якобы завидует весь мир.
Дональд Трамп
Джо Байден
Экономика
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