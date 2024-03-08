08 марта 2024, 18:06
Волонтеры «Молодой гвардии» провели флешмоб к 8 Марта в Лобне
Волонтеры из «Молодой гвардии» приготовили замечательный сюрприз к Международному женскому дню. Они организовали праздничный флешмоб в одном из парков Лобни.
В рамках акции «Дорогая, ты права» молодые люди прошли через парк «Река времени» до больницы и поздравили всех женщин, которых встретили на своем пути.
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«Молодая гвардия Единой России» — так держать! У нас впереди еще множество ярких акций и добрых дел», — сообщила глава городского округа Лобня Анна Кротова в своем Telegram-канале.
Организаторы акции пожелали, чтобы креативный лозунг звучал чаще, а не только на праздник, ведь согласие и взаимопонимание — самые важные качества для семейного благополучия.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поздравлении с 8 Марта жен и матерей бойцов СВО.
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Лобня
Флешмобы
8 Марта
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