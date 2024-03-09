Мир 09 марта 2024, 23:08 Франция создаст альянс стран для отправки войска на Украину Politico: Франция объединит страны, которые готовы отправить войска на Украину РИА «Новости»

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Франция приступила к созданию альянса стран, готовых отправить своих военнослужащих на Украину Об этом сообщило издание Politico.

Это решение усугубит противостояние Франции с Германией, которая придерживается более осторожной политики, предупредил автор статьи.

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Ранее призыв президента Франции Эммануэля Макрона отправить на Украину военнослужащих западных стран не нашел поддержки у большинства стран ЕС, в том числе Германии, Чехии и Польши, которые заявили об отсутствии подобных планов. Откликнулись на это предложение только прибалтийские государства — Эстония, Латвия и Литва, которые оказались гораздо более открытыми для этой идеи.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Макрону и министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому следует обсудить, к каким последствиям может привести ввод войск НАТО на Украину. По его мнению, Макрон своими словами об отправке французских военных в зону СВО «открыл ящик Пандоры», переведя это обсуждение из кулуарных разговоров в публичную плоскость.