Мир 05 марта 2024, 17:21 Нуланд покинет должность заместителя госсекретаря США в ближайшие недели Блинкен: Нуланд покинет пост замгоссекретаря США в ближайшее время Alex Brandon - Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинет свою должность в ближайшие недели. Об этом сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен, чьи слова привело РИА «Новости».

«Виктория Нуланд сообщила мне, что в ближайшие недели намерена покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам», — сказал политик.

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В своей работе Нуланд олицетворяла стремление Соединенных Штатов вернуть дипломатии центральное положение во внешней политике, отметил Блинкен. Также замгоссекретаря показывала намерение возродить «глобальное лидерство Америки».

Ранее Виктория Нуланд посетила Украину. Ее визит стал для властей страны полной неожиданностью. В официальном расписании замгоссекретаря не значились даты посещения Украины.

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, поездка Нуланд в Киев стала свидетельством того, что Америка сворачивает свой проект на Украине. Это был прощальный визит, считает Карасев.