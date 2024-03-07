Мир 07 марта 2024, 20:09 «Безумная марионетка НАТО». Во Франции призвали свергнуть Макрона Французский политик Филиппо призвал свергнуть Макрона после слов об Украине Unsplash

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Президента Франции Эммануэля Макрона необходимо свергнуть после его слов о поддержке Украины. Об этом в соцсети Х заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Макрон отметил, что у Франции нет никаких лимитов и красных линий по поддержке Украины. Филиппо в свою очередь подчеркнул, что своими словами глава государства подтвердил отсутствие границ в конфликте с Россией.

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«Невозможно представить, что этот человек, эта безумная марионетка НАТО и Глубинного государства, до сих пор не свергнут!» — написал политик.

Это означает, что существует риск отправки сухопутных войск Франции или даже предоставления ядерного оружия в распоряжение Евросоюза. Все французы должны отреагировать на это ради мира в такое серьезное время, заключил Филиппо.

Макрон принял участие в дискуссии в преддверии запланированного голосования в парламенте по поводу заключенного с Украиной соглашения о безопасности. Лидеры «Национального объединения» и Компартии Джордан Барделла и Фабьен Руссель заявили, что сторонам не удалось достичь консенсуса об объемах поддержки Украины.