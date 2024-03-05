Власть 05 марта 2024, 17:44 Путин встретился с работниками тепличного комплекса в Ставропольском крае РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин посетил тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» в поселке Солнечнодольск Ставропольского края. Глава государства осмотрел теплицы для выращивания томатов, робота для сбора овощей и распределительно-сортировочный цех, а также пообщался за обедом с сотрудниками предприятия, сообщила пресс-служба Кремля.

Тепличный комплекс специализируется на выращивании овощей в закрытом грунте. Строительство стартовало в 2016 году, финальную очередь запустили в октябре 2023 года. Общая сумма инвестиций достигла 37,9 миллиарда рублей.

Реклама

В беседе с председателем совета директоров холдинга «ЭКО-культура» Александром Рудаковым Путин отметил, что хозяйство «впечатляет», и спросил, действительно ли оно самое большое в Европе. Рудаков ответил: «Самое большое в России — Европа для нас уже не показатель давно».

Сотрудники рассказали, что им нравится работать на предприятии, назвали среднюю зарплату. В ходе беседы они попросили президента поделиться воспоминаниями о его работе в студотряде в молодости и спросили, порекомендует ли Путин студентам проходить практику в их теплице. Глава государства ответил: «Да, с удовольствием».

Президент России прилетел в Ставропольский край 5 марта для обсуждения вопросов развития сельского хозяйства на этой территории.