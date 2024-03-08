Власть 08 марта 2024, 00:57 Красота, мудрость и душевная щедрость. Путин поздравил россиянок с 8 Марта Путин поздравил россиянок с Международным женским днем РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем и пожелал им счастья и успехов во всех начинаниях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что женщинами невозможно не восхищаться. Они не только успевают решать большое количество вопросов и проблем, но и оставаться обворожительными и притягательными.

Реклама

«Вы, дорогие женщины, способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью, но прежде всего благодаря величайшему дару, которым наделила вас природа, — это рождение детей», — подчеркнул президент.

Также президент выразил убеждение, что в этот день в адрес женщин — мам, жен, дочерей, бабушек и подруг — звучат самые хорошие пожелания.

На встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи президент Владимир Путин отметил, что россиянки играют важную роль в жизни страны и посетовал, что представителей прекрасного пола не так много работает в правительстве, хотя в целом по стране многие занимают руководящие должности. В этом нет ничего удивительного, потому что женщины, по его словам, отличаются такими чертами, как дисциплинированность и въедливость.