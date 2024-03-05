Власть 05 марта 2024, 19:22 «Можно я вас поцелую?» Жительницы Ставрополья пожелали Путину здоровья Жительницы Ставрополья пожелали Путину здоровья и расцеловали его

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Президент Владимир Путин во время поездки в Ставропольский край пообщался с местными жителями. Две женщины не только пожелали главе государства здоровья, но и расцеловали его. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

В сообщении отметили — после того, как одна женщина потянулась к президенту и поцеловала его, другая задала Путину вопрос: «Можно я вас поцелую?»

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Путин отметил, что в регионе установилась хорошая погода, а жители города, прощаясь с президентом, пожелали ему здоровья и поблагодарили за посещение Ставрополья.

Ранее Путин во время встречи с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае заявил, что одинаково любит и огурцы, и помидоры. Беседа проходила за обедом. Участникам мероприятия предложили суп, пюре с котлетой и компот, которые готовят в местной столовой, а также нарезку из огурцов и помидоров. Отвечая на вопрос о своих предпочтениях в отношении этих овощей, Путин сказал, что любит и то, и другое.