Мир 08 марта 2024, 03:51 Во Франции заявили о ядерной эскалации в случае ввода войск НАТО на Украину Экс-премьер Франции Вильпен: ввод сил НАТО на Украину вызовет ядерную эскалацию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывший французский премьер-министр Доминик де Вильпен заявил, что вероятная отправка сил Североатлантического альянса на Украину приведет к ядерной эскалации. Об этом он сказал в беседе с телеканалом LCI.

«Размещение сухопутных войск НАТО на Украине представляет риск, который для держав, несущих за это ответственность, неприемлем», — отметил он.

Реклама

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что лидера страны Эммануэля Макрона нужно свергнуть с поста. Так он отреагировал на заявление президента о поддержке Украины. Как отмечал глава государства, у страны нет никаких лимитов и красных линий в этом вопросе.

Филиппо после этого назвал Макрона «марионеткой НАТО». По его словам, невозможно представить, что такого человека до сих пор оставляют у власти. Все жители Франции должны непременно отреагировать на заявление своего президента, отметил политик.