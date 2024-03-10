10 марта 2024, 12:17
Глава МИД Польши Сикорский заявил об отправке военных НАТО на Украину
Некоторые страны Североатлантического альянса уже отправили на Украину своих военных. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления его государства в НАТО. Трансляцию показал YouTube-канал Janusz Jaskółka.
«В отличие от других политиков, не буду перечислять эти страны», — заявил дипломат.
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Вероятно, он мог намекнуть на федерального канцлера Германии Олафа Шольца, который рассказал, что на Украине находятся британские и французские военные-инструкторы. После этого немецкого политика обвинили в раскрытии разведданных о Великобритании в зоне спецоперации, сообщало издание The Telegraph.
Ранее Франция приступила к созданию альянса стран, готовых отправить своих военнослужащих на Украину. При этом изначально предложение французского президента Эммануэля Макрона не поддержали в большинстве стран Евросоюза.
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