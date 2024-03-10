Мир 10 марта 2024, 12:17 Глава МИД Польши Сикорский заявил об отправке военных НАТО на Украину Staff Sgt. Matthew Foster/Keystone Press Agency/globallookpress

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Некоторые страны Североатлантического альянса уже отправили на Украину своих военных. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления его государства в НАТО. Трансляцию показал YouTube-канал Janusz Jaskółka.

«В отличие от других политиков, не буду перечислять эти страны», — заявил дипломат.

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Вероятно, он мог намекнуть на федерального канцлера Германии Олафа Шольца, который рассказал, что на Украине находятся британские и французские военные-инструкторы. После этого немецкого политика обвинили в раскрытии разведданных о Великобритании в зоне спецоперации, сообщало издание The Telegraph.

Ранее Франция приступила к созданию альянса стран, готовых отправить своих военнослужащих на Украину. При этом изначально предложение французского президента Эммануэля Макрона не поддержали в большинстве стран Евросоюза.