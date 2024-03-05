Власть 05 марта 2024, 20:25 Путин пообещал разобраться с проблемами перевозки зерна по железной дороге Pixabay

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Президент Владимир Путин пообещал, что обратит внимание ведомств на проблемы аграриев по перевозке зерна по железной дороге. Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки в Ставропольский край, отчет о встрече с представителями агропромышленного комплекса опубликовали на официальном сайте Кремля.

Участники встречи подняли вопрос о перевозке зерна по железной дороге и нехватке вагонов. Глава государства отметил, что о такой проблеме слышит впервые.

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«Конечно, нужно разобраться с подвижным составом. <…> Я поговорю с соответствующими ведомствами. Сейчас у меня прямого ответа нет, но, наверное, его и не может быть, по щелчку такие вопросы не решаются», — отметил президент.

Путин 5 марта прилетел в Ставропольский край, где посетил тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура». На встрече с аграриями российский лидер рассказал о дефиците агрономов, который возник из-за быстрого развития отрасли.