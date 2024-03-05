Власть 05 марта 2024, 19:31 Путин заявил о расширении экспорта российской сельхозпродукции Президент Путин: российскую сельхозпродукцию направляют в 150 стран мира Pxhere

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Зависимости России в сфере агропромышленного комплекса фактически не существует. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с работниками АПК в Ставропольском крае.

Продукцию сельскохозяйственных предприятий России направляют в 150 стран мира, несмотря на существующие сложности. Отечественные продукты питания обладают высоким качеством, благодаря чему расширяется их экспорт, отметил Путин.

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«Мы стали четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, по пшенице — первой страной в мире. Выручка составила <…> 43,5 миллиарда долларов при реализации продукции на внешнем рынке», — отметил президент.

Россия является одной из первых стран в мире по производству мяса. Это тоже связано с агрономической деятельностью, подчеркнул Путин.

Глава государства посетил в Ставропольском крае тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «ЭКО-культура». Президент осмотрел теплицы и пообщался за обедом с сотрудниками предприятия.