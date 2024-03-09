Мир 09 марта 2024, 07:46 Пушков дал Макрону ценный совет после его слов о вводе войск на Украину Пушков рекомендовал Макрону задуматься о последствиях отправки войск на Украине IMAGO/www.imago-images.de/globallookpress

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Президенту Франции Эммануэлю Макрону и министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому следует обсудить, к каким последствиям может привести ввод войск НАТО на Украину. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его мнению, Макрон своими словами об отправке французских военных на Украину «открыл ящик Пандоры», переведя это обсуждение из кулуарных разговоров в публичную плоскость.

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Пушков рассказал, что страны альянса стремятся подготовить общество к идее о вводе войск в зону конфликта, если ВСУ продолжат отступать. Сенатор добавил, что Макрон пытается аргументировать свое скандальное заявление фразой о том, что «не исключать что-то не означает делать это».

«Но всем ясно, что от „не исключать“ лишь один шаг до „сделать“», — заключил Пушков.

Ранее французский лидер допустил возможность отправки военных на Украину, если фронт будет смещаться в сторону Одессы и Киева. Об этом он сообщил 7 февраля на встрече с лидерами коммунистической партии.