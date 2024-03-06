Мир 06 марта 2024, 12:04 Политолог Дудаков заявил, что члены администрации Байдена начали бежать с тонущего корабля в преддверии выборов

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Отставка замгенсекретаря Виктории Нуланд — это закономерный шаг, в преддверии выборов члены администрации президента Джо Байдена нашали покидать посты. Об этом RT рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, ситуация для Байдена сейчас развивается не лучшим образом. В частности, из-за ситуации на Украине. Конгресс отказывает в новых выплатах, что крайне серьезно сказывается на рейтингах действующего президента США.

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«Конечно, убегает и Виктория Нуланд перед выборами, на которых Байден может проиграть, и на фоне очень патовой ситуации на Украине, которая может просто привести к обрушению киевского режима в ближайшие месяцы», — отметил американист.

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