Знаменитости 08 марта 2024, 14:01 Стас Михайлов спел в метро Стас Михайлов дал концерт в московском метро к 8 Марта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певец Стас Михайлов к 8 Марта устроил бесплатный концерт в московском метро на станции «Курская». Видео появилось в Telegram-канале, названном в честь исполнителя.

На запись попало исполнение хита «Только ты». Судя по ролику, в метро столпились люди. Практически все снимали представление на камеры телефонов, многие представительницы женского пола подпевали. Журналисты снимали концерт на профессиональные камеры.

Реклама

Михайлов также спел популярные песни «Все для тебя» и «Без тебя».

Как сообщило РИА «Новости», певец признался, что ему понравилось выступать в метрополитене.

Ранее Стас Михайлов предположил, что уехавшие из России артисты «на коленях приползут» и будут молить о прощении. Он заявил об этом, отвечая на вопрос о недавно вышедшем альбоме певицы Аллы Пугачевой. После этого Примадонна записала насмешливое видео, в котором обозвала коллегу и заявила, что нормальные люди в Россию якобы не вернутся. После этого общественники предложили признать Пугачеву иноагентом.