10 марта 2024, 02:50
«Цирк». Во Франции грубо раскритиковали новую антироссийскую коалицию
Лидер «Патриотов» Филиппо: у Франции и Прибалтики нет общих интересов
Инициатива Франции по созданию коалиции государств, готовых при необходимости отправить военных на Украину — очень далека от традиционной дипломатии страны. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
«Страны Прибалтики — исторически ультра-антироссийские страны, с которыми у нас нет ничего общего, с которыми у нас нет общих интересов. Позиция, очень далекая от традиционной дипломатии Франции!» — заявил он.
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Политик спросил, желает ли глава государства Эммануэль Макрон развязать третью мировую войну. Он призвал остановить «этот цирк» и «идиотскую, дорогостоящую, опасную» помощь Украине.
До этого Филиппо призвал свергнуть Макрона с поста после слов президента о том, что у Франции нет никаких красных линий и лимитов в вопросе поддержки Украины.
Ранее бывший французский премьер-министр Доминик де Вильпен заявил, что отправка сил НАТО на Украину обернется ядерной эскалацией. Он назвал подобное решение неприемлемым.
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