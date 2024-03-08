Москва 08 марта 2024, 10:07 «Любви и счастья». Собянин поздравил женщин с 8 Марта Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта Sergey Elagin/Business Online/globallookpress

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Восьмое марта украшают женские улыбки, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он поздравил россиянок с праздником и поблагодарил за их яркие достижения.

«Спасибо за яркие достижения, душевную щедрость и красоту, за тепло и уют в нашем общем доме — Москве», — обратился к женщинам глава города.

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Он пожелал им много радости, цветов и приятных сюрпризов.

С праздником россиянок поздравили даже с орбиты. С поздравительной речью к ним обратились космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб. Они выразили женщинам благодарность за любовь и заботу.

Одним из первых с поздравительной речью выступил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что не восхищаться россиянками невозможно. Глава государства отметил способность женщин преображать мир, пожелал им как можно больше счастливых мгновений и успехов. Днем 8 марта Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин.