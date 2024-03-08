08 марта 2024, 09:39
Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин
Президент Владимир Путин распорядился помиловать 52 осужденных женщин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Помилование получат беременные женщины, а также те, у которых есть несовершеннолетние дети или родственники, участвующие в спецоперации на Украине. В Кремле добавили, что глава государства при принятии этого решения руководствовался принципами гуманности.
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«Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин», — отметили в пресс-службе администрации президента.
Ранее российский лидер обратился к женщинам в честь 8 Марта. Он поздравил россиянок с Международным женским днем и пожелал им счастья и успехов.
Он выразил восхищение представительницами женского пола, которые успевают заниматься решением различных вопросов, но при этом остаются притягательными и очаровательными. Путин также отметил, что природа наделила женщин способностью преображать мир с помощью мудрости, красоты и рождения детей.
Кремль
Женщины
Владимир Путин
8 Марта
Специальная военная операция РФ на Украине
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