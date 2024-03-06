Мир 06 марта 2024, 17:55 «Отставка Нуланд — намек». Рогов допустил смену курса США по отношению к Украине Рогов: отставка Нуланд может намекать на смену курса США по отношению к Украине Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Анонсированная отставка замгоссекретаря США Виктории Нуланд может свидетельствовать о том, что страна меняет курс по отношению к Украине. Таким мнением с РИА «Новости» поделился сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Отставка Нуланд и назначение на ее должность Джона Басса <…> является намеком Зеленскому, что США берут новый курс в отношении подконтрольного ему постукраинского пространства», — констатировал он.

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По мнению Рогова, немаловажно, что Басс — бывший посол США в Афганистане, курировавший вывод американских войск из страны. Он не исключил, что для президента Украины Владимира Зеленского и его «подельников» все закончится по афганскому сценарию — они будут вынуждены в панике бежать из страны.

Нуланд покинет пост в ближайшие недели. Экс-разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер предположил, что это связано с разногласиями заместителя госсекретаря с Белым домом.