Общество 05 марта 2024, 18:46 Путину в Ставропольском крае показали прототип собирающего томаты робота Путину показали прототип робота-комбайна в тепличном комплексе «Солнечный дар» Pxhere

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Президент России Владимир Путин во время визита в Ставропольский край посетил тепличный комплекс «Солнечный дар». Там ему показали прототип роботизированного комбайна, собирающего томаты, сообщило РИА «Новости».

Искусственный интеллект устройства определяет зрелость плодов — робот собирает урожай, если они достаточно созрели. По плану, комбайн будет в сутки собирать четыре с половиной тонны томатов — в четыре раза больше, чем способен человек. Появление промышленных комбайнов ожидается через полтора года.

Российский лидер пообщался с сотрудниками предприятия и ознакомился с производством. Президент посетил цех упаковки и распределительно-сортировочный отдел, а также посмотрел технику. О работе комплекса Путину рассказывал основатель агропромышленного холдинга, председатель совета директоров Александр Рудаков.

Отвечая на вопрос одного из работников, президент признался, что одинаково любит огурцы и помидоры. Беседа проходила за обедом, участникам которого предложили суп, пюре с котлетой и компот из столовой предприятия, а также нарезку из овощей.