06 марта 2024, 08:55
«Многое изменилось». Путин заявил о независимости России от продуктового импорта
Путин указал на отсутствие зависимости России от импортных продуктов
Россия практически перестала зависеть от зарубежных поставок продуктов. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставропольском крае.
«За предыдущие годы очень многое изменилось в агропромышленном секторе», — объяснил российский лидер.
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Глава государства напомнил, что еще в 2000 году Россия зависела от импорта почти по всем направлениям, в том числе в области обеспечения продуктами питания.
«Сейчас такой зависимости практически не существует», — подчеркнул он.
Путин также обратил внимание на талант организаторов сельхозпроизводства и рассказал, что сотрудники тепличного комплекса «Солнечный дар» гордятся своей работой. Глава государства заключил, что это в значительной степени касается всех, кто работает в отрасли.
Ранее Путин сообщил, что Россия направляет сельхозпродукцию в 150 стран мира. По его словам, экспорт российских продуктов расширяется, несмотря на сложности с логистикой.
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