Общество 06 марта 2024, 08:55 «Многое изменилось». Путин заявил о независимости России от продуктового импорта Путин указал на отсутствие зависимости России от импортных продуктов РИА «Новости»

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Россия практически перестала зависеть от зарубежных поставок продуктов. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставропольском крае.

«За предыдущие годы очень многое изменилось в агропромышленном секторе», — объяснил российский лидер.

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Глава государства напомнил, что еще в 2000 году Россия зависела от импорта почти по всем направлениям, в том числе в области обеспечения продуктами питания.

«Сейчас такой зависимости практически не существует», — подчеркнул он.

Путин также обратил внимание на талант организаторов сельхозпроизводства и рассказал, что сотрудники тепличного комплекса «Солнечный дар» гордятся своей работой. Глава государства заключил, что это в значительной степени касается всех, кто работает в отрасли.

Ранее Путин сообщил, что Россия направляет сельхозпродукцию в 150 стран мира. По его словам, экспорт российских продуктов расширяется, несмотря на сложности с логистикой.