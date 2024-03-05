Общество 05 марта 2024, 15:39 Путин прилетел в Ставропольский край Президент Путин прибыл в Ставрополь с рабочим визитом РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Ставрополь. Глава государства планирует обсудить вопросы развития сельского хозяйства в регионе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российский лидер осмотрит тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура» и проведет встречу с его работниками.

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Путин также с помощью видеосвязи поучаствует в запуске новых производственных объектов в Белгородской, Ленинградской областях и в Мордовии. В ближайшее время президент проведет переговоры с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и представителями агропромышленного холдинга.

Ранее Глава государства посетил Чувашию. В рамках поездки Путин осмотрел новый фельдшерско-акушерский пункт в одном из сел. Ему показали, как врач из районной больницы может выйти на связь с фельдшером из удаленного населенного пункта.