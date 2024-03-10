Мир 10 марта 2024, 02:40 «На грани краха». В США раскрыли истинную причину ухода Нуланд Риттер: Нуланд уходит в отставку из-за противоречий с властями по Украине Pixabay

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Заместитель американского государственного секретаря Виктория Нуланд уходит в отставку из-за принципиальных разногласий с политикой правительства по Украине. Об этом заявил экс-разведчик Пентагона Скотт Риттер на YouTube-канале Ask The Inspector.

«Ее вызвали на ковер и сказали прекратить, либо, если она не сможет этого сделать, подать в отставку. Она подала в отставку», — сказал он.

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По словам эксперта, Нуланд позволила себе риторику, которая в корне отличалась от нынешних потребностей и возможностей правительства США. Она обещала западным странам, что Штаты одобрят новый пакет помощи украинской стороне, агитировала союзников Украины резко высказываться в сторону России. Однако политика Вашингтона в отношении Киева поменялась, и замгоссекретаря отказалась подстраиваться под новую реальность.

«В США подумали, что она слишком далеко зашла. Мы не можем всего этого обещать, так как Украина на грани краха», — заявил эксперт.

Ранее Скотт Риттер заявил, что Россия дошла до неоспоримого ядерного превосходства над США из-за нового стратегического вооружения. Он отметил, что Запад сильно ошибался, когда подталкивал РФ к развитию ядерного арсенала.