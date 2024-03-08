Мир 08 марта 2024, 09:28 «Мрачная и неамериканская». Карлсон разнес речь Байдена перед конгрессом Журналист Карлсон назвал выступление Байдена мрачной и «неамериканской» речью Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/globallookpress

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Послание президента США Джо Байдена к конгрессу является самой мрачной и антиамериканской речью за всю историю страны. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в соцсети X.

Репортер назвал американского лидера дряхлым стариком, который занимается злобной и жестокой демагогией.

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«Возможно, это была самая мрачная и неамериканская речь, когда-либо произнесенная американским президентом», — отметил Карлсон.

Ранее с критикой в адрес Байдена выступил экс-лидер США Дональд Трамп. Он назвал его речь позорной. По его мнению, послание Байдена оказалось худшим из когда-либо произнесенных. Трамп добавил, что в выступлении главы государства отсутствовало сострадание, но был гнев.

В речи Байдена не обошлось и без оговорок. Американский президент при рассказе о социальных проектах страны случайно рекомендовал гражданам слетать в Россию за дешевыми лекарствами. Байден извинился за свой конфуз, но признался, что в Москве медицинские препараты наверняка стоят дешевле, чем в США.