05 марта 2024, 21:03
Путин поддержал идею введения аграрных классов в школах
Путин поддержал идею создания аграрных классов в российских школах
Президент Владимир Путин поддержал идею создания аграрных классов в российских школах. Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки в Ставропольский край, отчет о встрече с представителями агропромышленного комплекса опубликовали на официальном сайте Кремля.
«Да-да-да, агроклассы. Здесь, особенно это касается школ на селе, так или иначе связанных с сельхозпроизводством, точно нужно сделать», — сказал Путин.
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Так российский лидер прокомментировал это предложение.
Говоря о необходимости профориентации в учебных заведениях, президент подчеркнул, что это касается не только промышленных предприятий, но и сферы сельхозпроизводства.
«Обязательно сигнальчик такой подам, идея хорошая», — добавил президент.
Также Путин пообещал, что обратит внимание ведомств на проблемы аграриев по перевозке зерна по железной дороге.
Школы
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Владимир Путин
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