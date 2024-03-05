Образование 05 марта 2024, 21:03 Путин поддержал идею введения аграрных классов в школах Путин поддержал идею создания аграрных классов в российских школах Freepik

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Президент Владимир Путин поддержал идею создания аграрных классов в российских школах. Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки в Ставропольский край, отчет о встрече с представителями агропромышленного комплекса опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Да-да-да, агроклассы. Здесь, особенно это касается школ на селе, так или иначе связанных с сельхозпроизводством, точно нужно сделать», — сказал Путин.

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Так российский лидер прокомментировал это предложение.

Говоря о необходимости профориентации в учебных заведениях, президент подчеркнул, что это касается не только промышленных предприятий, но и сферы сельхозпроизводства.

«Обязательно сигнальчик такой подам, идея хорошая», — добавил президент.

Также Путин пообещал, что обратит внимание ведомств на проблемы аграриев по перевозке зерна по железной дороге.