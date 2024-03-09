Мир 09 марта 2024, 15:15 Байдена заподозрили в приеме стимуляторов для выступления перед конгрессом Психиатр Либерман: Байден мог быть под амфетамином во время выступления CNP/AdMedia/globallookpress

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Президент США Джо Байден мог быть под стимуляторами во время обращения к конгрессу «О положении союза», заявила психиатр Кэрол Либерман. Ее словам привела газета The Washington Times.

Специалист отметила, что обычно американский лидер говорит медленно и спотыкается. Однако на выступлении он был пылким и разгневанным.

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«Можно заметить признаки, типичные для человека, употребляющего аддералл или любой другой амфетамин», — подчеркнула психиатр.

Также Байден часто жестикулировал и быстро двигал руками, хотя обычно он держит их на кафедре. Еще одним признаком стал тот факт, что глава государства допускал оговорки с нетипичной для него скоростью.

Однако в Белом доме опровергли сведения о возможном употреблении Байденом наркотических препаратов.

Послание президента США «О положении союза» назвали «большой ложью». Байден говорил о суверенитете Украины, а не о собственном, подчеркнул экс-директор иммиграционной и таможенной службы Роберт Витьелло.