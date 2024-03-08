Подмосковье 08 марта 2024, 14:32 «Цветочный патруль». ГИБДД Подмосковья поздравила женщин с 8 Марта Главный инспектор ГИБДД Подмосковья Кузнецов поздравил женщин с 8 Марта

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Главный госинспектор безопасности дорожного движения Подмосковья генерал-майор полиции Виктор Кузнецов поздравил женщин с 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В этот весенний праздник представительницам прекрасного пола пожелали только самых ярких эмоций, любви и нежности. Сотрудники ГИБДД 8 Марта дарят автомобилисткам праздничное настроение и букеты цветов.

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«Наш „цветочный патруль“ проходит по всей Московской области. С праздником, дорогие дамы!» — сказал Кузнецов.

По случаю праздника к жительницам Подмосковья обратился заместитель председателя правительства региона — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов. Он пожелал представительницам прекрасного пола как можно больше светлых и радостных дней.