08 марта 2024, 14:32
«Цветочный патруль». ГИБДД Подмосковья поздравила женщин с 8 Марта
Главный инспектор ГИБДД Подмосковья Кузнецов поздравил женщин с 8 Марта
Главный госинспектор безопасности дорожного движения Подмосковья генерал-майор полиции Виктор Кузнецов поздравил женщин с 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
В этот весенний праздник представительницам прекрасного пола пожелали только самых ярких эмоций, любви и нежности. Сотрудники ГИБДД 8 Марта дарят автомобилисткам праздничное настроение и букеты цветов.
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«Наш „цветочный патруль“ проходит по всей Московской области. С праздником, дорогие дамы!» — сказал Кузнецов.
По случаю праздника к жительницам Подмосковья обратился заместитель председателя правительства региона — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов. Он пожелал представительницам прекрасного пола как можно больше светлых и радостных дней.
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