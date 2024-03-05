Власть 05 марта 2024, 18:31 «Смотря что закусываю». Путин признался, что любит и огурцы, и помидоры Путин заявил, что любит и огурцы, и помидоры РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что одинаково любит и огурцы, и помидоры. Об этом российский лидер рассказал во время встречи с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае.

Беседа проходила за обедом. Участникам мероприятия предложили суп, пюре с котлетой и компот, которые готовят в местной столовой, а также нарезку из огурцов и помидоров. Одна из сотрудниц поинтересовалась у главы государства о его предпочтениях в отношении овощей.

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«Смотря что закусываю», — процитировало президента РИА «Новости».

Когда присутствующие рассмеялись, Путин добавил: «Если серьезно, то и то, и то [люблю]».

Президент напомнил, что томаты завезли в Европу испанцы в XVI веке, и только при Екатерине Великой, уже в XVIII веке, они появились в России.

Ранее сообщалось, что рост стоимости помидоров и огурцов в России можно считать сезонным явлением. Как пояснила доктор экономических наук Инна Андронова, зимой все овощи выращиваются в теплицах — соответственно, дорожают электроэнергия, доставка и бензин. Цены на эти товары упадут, когда будет сезон.