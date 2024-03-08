08 марта 2024, 11:17
«Россия победила». Отставку Нуланд сочли знаком близкого завершения конфликта на Украине
Бизнесмен Дотком: уход Нуланд стал знаком скорого конца конфликта на Украине
Отставка замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд — знак того, что конфликт на Украине скоро завершится. Таким мнением поделился немецко-финский предприниматель, экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
«Это явный знак того, что прокси-конфликт США на Украине подходит к концу. Россия победила, Запад проиграл. <…> Крыса покидает тонущий корабль», — считает он.
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По словам бизнесмена, Нуланд запомнится как организатор госпереворота на Украине. Ее действия привели к тысячам жертв и фактически разрушили страну, добавил Дотком. Он напомнил, что заместитель госсекретаря США и ее «разжигающий войны» супруг заработали миллионы на упомянутом «прокси-конфликте».
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов предположил, что грядущая отставка Виктории Нуланд свидетельствует о смене курса США по отношению к Украине.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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