Общество 08 марта 2024, 13:02 Кремль объяснил помилование Путиным 52 женщин Песков связал помилование Путиным 52 женщин с минувшим заседанием СПЧ РИА «Новости»

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Помилование президентом Владимиром Путиным 52 женщин связано с тем, что эта тема ранее обсуждалась с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодняшний указ о помиловании подписан в контексте обсуждения, состоявшегося на заседании СПЧ», — отметил Песков.

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Российский лидер подписал указ о помиловании женщин 8 марта.

Встреча Путина с СПЧ состоялась 4 декабря 2023 года. На ней российский лидер допустил, что некоторые категории отбывающих наказание женщин можно амнистировать. Таким образом президент отреагировал на выступление члена СПЧ Евы Меркачевой, которая рассказала о рожавших женщинах. Их разлучали с младенцами через два часа после родов и возвращали в места лишения свободы.

В январе официальный представитель Кремля сообщил о разработке проекта амнистии для ряда осужденных женщин. Соответствующее поручение дал Путин.