Мир 10 марта 2024, 19:04 «Дальше скрывать не могли». Захарова — о присутствии военных НАТО на Украине Захарова о присутствии НАТО на Украине: скрывать это они уже не могли РИА «Новости»

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Заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о присутствии военных НАТО на Украине стало свидетельством невозможности скрывать очевидное. Об этом заявила РИА «Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Дальше скрывать это они уже не могли», — сказала дипломат.

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Ранее Сикорский подтвердил отправку на Украину военных из ряда стран, входящих в Североатлантический альянс. Однако какие именно государства направили туда своих военнослужащих — дипломат не сказал, в отличие от канцлера Германии Олафа Шольца. Тот упомянул о том, что на Украине находятся представители вооруженных сил Великобритании и Франции. После этого главу немецкого правительства обвинили в раскрытии разведывательных данных.