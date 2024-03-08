Мир 08 марта 2024, 10:57 «Мезозойский постмодерн». Захарова высмеяла речь Байдена в конгрессе Захарова назвала выступление Байдена в конгрессе мезозойским постмодерном Alex Brandon - Pool via CNP/Keystone Press Agency/globallookpress

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Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала выступление президента США Джо Байдена в конгрессе. В своем Telegram-канале она назвала речь американского лидера «мезозойским постмодерном» и поймала его на признании в нехватке ума.

«Послушала выступление Байдена в конгрессе. Это какой-то мезозойский постмодерн», — поделилась впечатлениями Захарова.

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Она напомнила, что президент США обратился к Владимиру Путину и подчеркнул, что не покинет должность. При этом в конце речи добавил, что ушел бы прямо сейчас, если бы был умным.

«То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный», — отметила Мария Захарова.

Припомнила она и слова президента США о дешевых медикаментах в Москве. По словам представителя МИД, российским дипломатам придется добавлять в список целей для поездок в Россию графу «За лекарствами по совету Байдена».

Тему препаратов американский лидер затронул в конгрессе. Глава государства отметил, что лекарства в России стоят дешевле, чем в США.