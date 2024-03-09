Мир 09 марта 2024, 01:46 В США назвали «большой ложью» послание Байдена к конгрессу Экс-начальник погранпатруля США Витьелло назвал ложью послание Байдена конгрессу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Выступление американского лидера Джо Байдена в конгрессе с посланием «о положении союза» — это «большая ложь». Об этом заявил бывший начальник пограничного патруля страны, экс-директор иммиграционной и таможенной службы Роберт Витьелло в беседе с РИА «Новости».

По его словам, Байден говорил о суверенитете Украины, а не о собственном. Также глава государства неуважительно отнесся к семье жертвы резонансного убийства Лейкен Райли, которое совершил нелегальный беженец.

Реклама

«Это была большая ложь. Он распалялся суверенитетом Украины, а не нашим», — заявил Витьелло.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала речь Байдена в конгрессе «мезозойским постмодерном». Глава Штатов обратился к российскому коллеге Владимиру Путину и отметил, что не покинет пост президента. Однако в конце речи политик добавил, что сложил бы полномочия прямо сейчас, если бы был достаточно умен. Российский дипломат обратила на это внимание и подчеркнула, что Байден сам признался в нехватке ума.