Мир 08 марта 2024, 07:25 Байден в обращении конгрессу послал сигнал Путину об Украине Байден в послании конгрессу пообещал Путину не отступать по вопросу Украины Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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США не станут отступать и прогибаться по вопросу Украины и продолжат направлять помощь ВСУ. Об этом заявил американский президент Джо Байден в послании конгрессу, трансляцию выступления провела пресс-служба Белого дома.

Президент США обратился к российскому лидеру и заявил, что американское руководство будет оказывать поддержку Украине, несмотря на возникшие трудности.

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«Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь», — указал он.

Байден также призвал конгресс одобрить и отдать ему на подпись законопроект о финансировании Украины. По его словам, от итогов конфликта будет зависеть безопасность Европы и «свободного мира».

«Я говорю это конгрессу: мы должны противостоять Путину. Пришлите мне двухпартийный законопроект о национальной безопасности», — заключил американский лидер.

Ранее профессор Корнеллского университета в Нью-Йорке Ричард Бэнсель отметил, что успех республиканца Дональда Трампа может негативно повлиять на финансирование Украины со стороны США. По его мнению, принятие решений в конгрессе «не ускорится».