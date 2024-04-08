Общество 08 апреля 2024, 01:12 Наводнение в Оренбуржье, покушение на Чибиса, весенний призыв. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 1 по 7 апреля 2024 года в фотогалерее «360» РИА «Новости»

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С 1 апреля по указу президента Владимира Путина в России стартовал весенний призыв. Он продлится до 15 июля. Председатель правительства Михаил Мишустин выступил с отчетом в Госдуме. Во время мероприятия состоялся обстоятельный и откровенный обмен мнениями. Российские регионы столкнулись с масштабными паводками. В Оренбургской области ввели режим ЧС федерального значения. На мурманского губернатора Андрея Чибиса совершили покушение. Он попал в реанимацию. Об этих и других событиях в России и в мире — в фотогалерее «360».

РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» Губернатор Мурманской области Андрей Чибис РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости»

Весенний призыв

Призыв на военную службу стартовал в России с 1 апреля. Он продлится до 15 июля. В армию планируют призвать 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет — им придется отслужить в течение 12 месяцев. Срочников начнут направлять в воинские части с 15 апреля.

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Весенний призыв начался во всех регионах России, кроме субъектов Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. Там из-за климатических особенностей на службу призывают в другие сроки.

Глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркнул, что срочников не будут привлекать к участию в специальной операции. Их направят к местам службы только после того, как они получат военно-учетные специальности.

В весенний призыв может прийти сразу две повестки — бумажная и электронная. Если возникнет такая ситуация, то в военкомат нужно идти по бумажной повестке. Оповещения полностью идентичны, отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Если электронная повестка придет человеку в отпуске, то получатель обязан сообщить военкомату о невозможности прийти, а также объявить дату прибытия. Ехать, срываться не надо, подчеркнул Картаполов.

РИА «Новости»

Отчет правительства

Председатель правительства Михаил Мишустин 3 апреля выступил с отчетом в Госдуме, в ходе мероприятия состоялся обстоятельный и откровенный обмен мнениями. Премьер-министр сообщил, что в 2023 году в России выдали порядка 80 миллиардов рублей на покупку и строительство заводских площадей в рамках программы промышленной ипотеки.

Также в прошлом году порядка 4,5 миллиона семей улучшили свои жилищные условия. В стране построили более 110 миллионов «квадратов жилья». Такой показатель стал историческим рекордом.

В России в три раза увеличился объем выпуска автомобилей и бронетанковых вооружений. В семь раз вырос выпуск средств поражения. Правительство снизит финансовую нагрузку для участников специальной военной операции. Бойцов освободят от налога на имущество.

Кабмин также спишет около одного триллиона задолженности по бюджетным кредитам, которая есть у регионов. Такой шаг откроет возможности для расширения инфраструктурных задач.

Мишустин высказался и о реформировании системы работы с мигрантами. По его словам, реализовать инициативу следует с учетом мнения силовиков, которые отвечают за безопасность.

По поручению Путина программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продлят до 2030 года. Это поможет привлечь специалистов на отдаленные территории.

Говоря об экономике, премьер-министр заявил, что у России есть все шансы войти в топ-4 экономик мира. По итогам 2023 года ВВП страны вырос на 3,6%. Глава правительства призвал использовать налоговую систему не только для пополнения бюджета, но и для сокращения неравенства в обществе.

Атака ВСУ на НПЗ в Татарстане

Дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске утром 2 апреля. Беспилотник ударил в том числе по нефтеперерабатывающему заводу, там произошел пожар.

Главное управление разведки Минобороны Украины взяло на себя ответственность за случившееся. Целью атаки был завод по производству БПЛА «Герань-2», но удар пришелся по общежитию. В результате удара пострадали 13 человек. Все раненые оказались студентами. Среди них — граждане России, Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана.

Редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что Украина готовила атаку на объекты в Татарстане при помощи Запада. По словам министра иностранных дел Франции Стефан Сежурне, ВСУ действовали якобы в рамках легитимной обороны.

Атаку на НПЗ прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Вооруженные силы России работают над тем, чтобы минимизировать и впоследствии полностью исключить угрозу со стороны Украины. Следственный комитет взялся за расследование дела об ударе ВСУ по предприятиям в российском регионе.

Покушение на губернатора Мурманской области

Вечером 4 апреля глава Мурманской области попал в реанимацию из-за ножевого ранения. Нападавшего задержал боец Росгвардии. Его представят к награде. Губернатор поблагодарил правоохранителей за оперативное задержание преступника.

Злоумышленник объяснил свой поступок личной неприязнью и голосом в голове. Суд на два месяца арестовал обвиняемого.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о покушении на Чибиса. Он поручил передать материалы в Главное следственное управление.

Сейчас губернатор находится в палате интенсивной терапии. Его состояние стабильное, наблюдается положительная динамика. Врачи круглосуточно следят за здоровьем Чибиса.

Паводки и наводнение в Оренбуржье

Российские регионы столкнулись с мощными паводками. По данным МЧС, в 39 регионах страны подтопило более 6,8 тысячи жилых домов. Ведомство привело сотрудников в ряде субъектов страны в режим повышенной готовности.

Самая трудная обстановка с наводнением — в Оренбургской области. Уровень воды в реке Урал у областного центра составил 864 сантиметра, опасный уровень — 930 сантиметров.

Общий ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области может составить 21 миллиард рублей. Из-за паводка за медпомощью обратились почти 100 жителей Орска. В больницах находятся девять пострадавших, среди них — трое детей.

Все школы в Орске перевели на дистанционное обучение из-за наводнения. Образовательные учреждения будут на удаленке до особого распоряжения.

В частично подтопленном Орске сложилась критическая ситуация, заявил находящийся в городе глава МЧС России Александр Куренков. К работам на месте чрезвычайной ситуации привлекли подразделения МЧС из Подмосковья, Пермского края, Кировской области. Паводок распространился уже на 27 муниципалитетов.

Какие законы подписал Путин

Президент Владимир Путин подписал ряд важных законов. Так, бойцов СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникул. Изменения внесли в статью «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, принимающими участие в спецоперации».

Провайдеры получили свободный доступ в многоквартирные дома. В течение года операторы должны переустановить свое оборудование по единым стандартам. На провайдеров возложили обязанность полностью компенсировать и устранять все повреждения, причиненные общедомовому имуществу.

Путин также подписал закон, увеличивающий размер штрафов за спам-звонки и рекламу кредитов без указания их полной стоимости.

Осужденным за педофилию запретили посещать места скопления детей. Речь идет об образовательных и медицинских учреждениях, санаториях, спортивных и игровых площадках.

Еще один закон запрещает работодателям увольнять вдов участников спецоперации в течение года. Исключением станут случаи, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно грубо нарушала трудовую дисциплину.