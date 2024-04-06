Власть 06 апреля 2024, 17:13 Бойцов СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникул Путин подписал закон об освобождении бойцов СВО от процентов по кредитам РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин освободил участников спецоперации от процентов по кредитам и займам, которые накопились за время кредитных каникул. Глава государства подписал федеральный закон 6 апреля.

Госдума приняла документ 2 апреля, Совет Федерации одобрил его на следующий день. Изменения внесли в статью «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, принимающими участие в спецоперации».

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Начисленные бойцам во время кредитных каникул проценты спишут, а если часть из них уже уплатили, эти средства пойдут в зачет погашения основного долга или других обязательств.

Кабмин последовательно снижает финансовую нагрузку на участников СВО. Ранее стало известно, что их освободят от налога на имущество по поручению президента. Как отметил председатель правительства Михаил Мишустин, тем, кто исполняет воинский долг, особенно важно получать от государства помощь своевременно и в полном объеме.