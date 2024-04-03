03 апреля 2024, 13:54
Участников СВО освободят от налога на имущество
Мишустин: правительство освободит участников СВО от налога на имущество
Правительство снизит финансовую нагрузку для участников специальной операции. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме.
Бойцов СВО освободят от налога на имущество по поручению президента Владимира Путина.
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«Важно, чтобы тем, кто исполняет воинский долг, помощь государства оказывалась в полном объеме и своевременно», — подчеркнул глава кабмина.
Председатель правительства также сообщил, что в 2023 году около 4,5 миллиона семей улучшили свои жилищные условия. В прошлом году в России возвели более 110 миллионов квадратных метров жилья. Показатель стал рекордным.
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Михаил Мишустин
Специальная военная операция РФ на Украине
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